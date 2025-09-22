Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı. Türkevi'nde yapılan konferanta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenecek "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na, ardından da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. - NEW YORK