Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Tianjin kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tianjin kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik işbirliği ile Gazze Şeridi'ndeki insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye'nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti. Suriye'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında yer alındığını vurguladı.

Erdoğan'ın zirve programı dahilinde ilerleyen saatlerde Çinli lider Xi ve eşinin zirve katılımcılarının onuruna vereceği akşam yemeğine katılması bekleniyor.