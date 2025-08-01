Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Krizlerle boğuşan coğrafyamızda, Türkiye'de barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Krizlerle boğuşan coğrafyamızda, Türkiye'de barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Krizlerle boğuşan coğrafyamızda, Türkiye'de barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Sizlere terörün olmadığı her metrekaresinde huzurun, güvenliğin refahın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye teslim edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika