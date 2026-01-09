Haberler

Erdoğan, Rahmi Koç ve Semahat Arsel'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamı Rahmi Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Diğer yandan, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi. Emine Erdoğan sosyel medyadan yaptığı paylaşımda, "Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
