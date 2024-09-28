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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Bölgesi İçin Yeni Dönem Başlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, hükümetin son 22 yılda ulaştırma alanındaki yatırımlarının sonuçlarını toplama dönemine girdiklerini belirtti. Karadeniz bölgesinin jeostratejik öneminin artacağına ve ulaştırma altyapısının güçlendirilmesiyle bölgede ekonomik kalkınmanın hızlanacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumu'na video mesaj gönderdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, "Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz bölgesinin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumu'na bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan video mesajda, "Geniş Karadeniz bölgesinin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunu hayırlara vesile olmasını diliyorum. Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler, lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz bölgesinin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Orta Asya ve Hazar bölgesinden Batı ile Doğu'yu Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz bölgesi üzerinden geçiyor. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz bölgesindeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ile inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz bölgesinin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize - Ayder Forumunun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Bölgesi İçin Yeni Dönem Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Politika

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