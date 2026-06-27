Erdoğan: Gücünü dış güçlerden alan muhalefet zarar getirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden; gücünü, yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet, Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı