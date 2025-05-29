Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı" -"Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı"

-" Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Araştırmalarını yapıp oralardan doğalgaz çıkaracak. Artık kapısı çalınan ülke haline geldik"

-"Osman Gazi'nin çıkaracağı doğalgaz ile milletimizi rahatlatacağız"

İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Politika
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