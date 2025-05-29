Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı" -"Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı"
-" Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Araştırmalarını yapıp oralardan doğalgaz çıkaracak. Artık kapısı çalınan ülke haline geldik"
-"Osman Gazi'nin çıkaracağı doğalgaz ile milletimizi rahatlatacağız"
İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - Politika