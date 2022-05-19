CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin tanıtım görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı görüntüye "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz" notunu ekledi.

Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title