CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin tanıtım görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı görüntüye "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz" notunu ekledi.

Demirören Haber Ajansı / Politika