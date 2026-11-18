Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını aldı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını aldı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı