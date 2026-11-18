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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını aldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı