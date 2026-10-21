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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak"

Kaynak: AA
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