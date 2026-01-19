Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti ve yeni kulesinin açılış töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceklerini bildirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, yapımı tamamlanan 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, yolcu trafiğinde Esenboğa Havalimanı'nda son 23 yılda önemli büyüme sağlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla 96 bin 910'a, yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı. 2025'te ise uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 103 bin 928'e, yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi." dedi.

Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23,1 milyonu, 2045'te 31,5 milyonu aşacağını öngördüklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayılar, bize Esenboğa Havalimanımızın artık daha büyük bir kapasiteye daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Tam da bu amaçla Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve hamdolsun bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloku inşa ettik. Ayrıca 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları da dahil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık. Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. Üç adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından, gümrük müdürlüğüne, özel maksatlı garajdan yeni itfaiye istasyonuna, ısı merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanında en son teknolojiye sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik."

Projede yolcu garantisi şartı yok

Erdoğan, 1200 araçlık açık otoparkı da Esenboğa Havalimanı'na kazandırdıklarını ifade etti.

Projenin ikinci etabında terminal binasını en az 40 bin metrekare genişleteceklerini, minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışır şekilde ülkemizin başkentini daha yüksek kapasiteli, daha konforlu ve daha modern bir havalimanıyla inşallah buluşturacağız. Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum, tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeye yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının Nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanarak kamu özel işbirliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk."

"Bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdelesini kestikleri her yatırımda kendileriyle muhalefet arasında derin vizyon farkının ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yönettikleri belediyeleri, rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine, biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. İnşallah, bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız yatırımların, ülkemiz, milletimiz ve havacılık sektörümüz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı şirketimize, yüklenici firmalarımıza, mühendisinden işçisine, projede emeği geçen tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

Programdan notlar

İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, açılışı yapılan Esenboğa Havalimanı 3. Pisti'ne indi.

Programda, Esenboğa Havalimanı 3. Pist ve Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin tanıtım videosu da gösterildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Esenboğa Yeni Hava Trafik Kulesi'nin maketini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua edilmesinin ardından, ???????Esenboğa Havalimanı 3. Pist ve Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti Ankara milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

