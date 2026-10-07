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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette, enflasyonda hedeflediğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette, enflasyonda hedeflediğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette, enflasyonda hedeflediğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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