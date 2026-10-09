Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir bölümü yokluk, yoksulluk altında yaşamaya çalışırken, diğer bir kesim dünyanın nimetlerinden yararlanıyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir bölümü yokluk, yoksulluk altında yaşamaya çalışırken, diğer bir kesim dünyanın nimetlerinden yararlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın bir bölümü yokluk, yoksulluk altında yaşamaya çalışırken, diğer bir kesim dünyanın nimetlerinden yararlanıyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı