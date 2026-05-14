Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Çiftçilerimizin bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.