Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gaz desteğini nisan ayına kadar uzatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yaptığı mitingde doğal gaz desteğinin devam edeceğini duyurdu. Erdoğan, "Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı, ne yapıyoruz, faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Madenci Anıtı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, faturalardaki 25 metreküplük doğal gaz desteğinin nisan ayına kadar süreceğini ifade etti.

"Şehrimize en son bundan sadece 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştik. Ziyaretimizde milletimizin asırlık hayallerinden olan Karadeniz doğal gazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filyos'taki törenimizde, müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğal gaz desteğimizi halen sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NİSAN AYINA KADAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "İlk ay, ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Yani, vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını devlet olarak biz ödedik. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğal gaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı, ne yapıyoruz, faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız." dedi.