Erdoğan, A Milli Takımı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam. Sizinle gurur duyuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
