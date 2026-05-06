Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Ankara'da karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Tebbun, tören kıtasını selamladı ve iki lider kısa bir görüşme yaptı.
İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz