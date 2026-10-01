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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konunun, iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz"

Kaynak: AA