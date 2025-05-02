Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar"

"Alkolü sembolleştirme politikası muhalefet tarafından devam ettiriliyor. Sosyal tesisleri adeta meyhaneye çeviriyorlar"

"Sanal bahisle varını yoğunu kaybeden nesil görmek istemiyorsak, LGBT gibi sapkın akınlar yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda açıklamalarda bulundu.