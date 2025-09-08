Erdoğan'dan Gençlere 250 Bin Lira Kredi Desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde, kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika