Erdoğan ile von der Leyen Görüştü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemimizdeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgemizde yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
