Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu"nun tanıtımı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon yönetimi ve milli sporculardan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinde milli bisikletçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettiği gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bisikletçilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA