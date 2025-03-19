Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz" "4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız" "22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz"
"4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız"
"22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini hizmete aldık"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programında konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika