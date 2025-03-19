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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz" "4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız" "22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz"

"4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız"

"22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini hizmete aldık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programında konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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