Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18 buçuk milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz"

"4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız"

"22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini hizmete aldık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programında konuştu.