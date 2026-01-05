Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
