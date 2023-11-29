Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Ticaret Borsasına ziyarette bulundu. Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Demirbaş, Borsamızla ortak paydamız olan Çubuk'a ortak akıl ve istişare anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Ticaret Borsasına ziyarette bulundu.

Demirbaş, Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan ve yönetimi tarafından karşılandı.

Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Demirbaş, "Borsamızla ortak paydamız olan Çubuk'a ortak akıl ve istişare anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şan ise ilçede tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette, belediye meclis üyeleri de yer aldı.