CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını yerine dinledi.

CHP İlçe Başkanı Uğur Coşkun, İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle ziyaretleri programında Gözler, Akçapınar, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Programı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını yerinde dinleyen CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Esnafımızın, üreticimizin ve vatandaşlarımızın ekonomiden şikayetlerine tanık olduk. Vatandaşlarımız mevcut ekonomi politikalarından şikayetçi. Kekik ve adaçayı üreticilerinin sıkıntılarını dinledik. Eylül ayı normalde onların yüzünün güldüğü, hasadını yapıp gelirini cebine koyduğu dönemdir. Hatta öyle ki çiftçi için bu aylar evladını evlendireceği, torunun sünnetini yaptıracağı aydır. Yani düğün dernek yapacağı aydır. Ancak gelin görün ki çiftçimiz artan mazot fiyatlarından para etmeyen kekikten şikayetçi. Kekik üreten çiftçimiz, bir şirketin insafı ile karşı karşıya bırakılmış durumda. Maalesef yetkililer kekiğin ihraç edilebilen, ilaç sanayiinden tutun da birçok sektörde kullanılan stratejik bir ürün olduğunun farkında değil. Türkiye'nin adeta kekik merkezi konumunda bulunan bu bölgedeki çiftçinin mağduriyet yaşamaması için taban fiyat uygulaması gelmeli. Şu an ki uygulamada kekik çiftçiden fiyatı bile söylenmeden alınmakta, İzmir'e götürülmekte. PA değerine bakılmakta ve ondan sonra çiftçiye alış fiyatı söylenmektedir. Çiftçi bu fiyatı beğenmezse nakliye faturası ile karşı karşıya kalmaktadır. Böyle ticaret olmaz. Bu şartlarda çiftçilik sürdürülemez" şeklinde konuştu. - DENİZLİ