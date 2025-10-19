CHP Olağan İl Kongresi Kırşehir'de Gerçekleştirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kırşehir'de partisinin olağan il kongresine katıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bulut, kongrede yaptığı konuşmada, milletvekillerinin Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını, kurultayların ardından yeni dönemde politikalarını anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de milletvekili sayısını arttırarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak istediklerini dile getiren Bulut, "CHP'nin mücadelesini vatandaş onaylıyor. Yüzde 70 oranında, yapılanların bir siyasi müdahale olduğunu toplum söylüyor zaten. Bugün seçim olsa belki de CHP'nin bu mağduriyetinden dolayı oy vereceklerdir ama bu bizim için yeterli değil. Vatandaşlara çözüm üretmemiz, gelir adaletsizliğini nasıl çözeceğimizi ve vatandaşa bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mevcut il başkanı Baran Genç'in tek aday olarak katıldığı kongreye, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve partililer katıldı.