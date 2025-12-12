CHP'li Ösen, İzmir'deki Alsancak Limanı'na yatırım yapılmadığını savundu

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir'deki Alsancak Limanı'nın yıllardır ciddi bir yatırım görmediğini savunarak, "Altyapı, derinlik, liman makinaları, genel bakım çoğunlukla ihmal ediliyor." dedi.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İzmir'in ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, üreten, çalışan ve vergi veren bir kent olduğunu anlattı.

İzmir'in, AK Parti iktidarlarında hak ettiği yatırımları alamadığını öne süren Ösen, bu yılın Ocak-Ekim döneminde İzmir'den toplam 765 milyar 275 milyon lira vergi tahsil edilirken, merkezi yönetim tarafından şehre 22 milyar 391 milyon liralık yatırım yapıldığını, İzmir halkının ödediği verginin yüzde 2,93'ünü hizmet olarak alabildiğini belirtti.

CHP'li Ösen, İzmir'in bir liman şehri olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

" Alsancak Limanı, 26 rıhtımıyla her türlü yük ve gemiye hizmet verebilen özel bir altyapıya sahip. Çok yönlü bir liman. Her konuda olduğu gibi limanımız da gerekli yatırımlardan hak ettiği payı almıyor. Alsancak Limanı yıllardır ciddi bir yatırım görmüyor. Altyapı, derinlik, liman makinaları, genel bakım çoğunlukla ihmal ediliyor. Devlet eliyle kaderine terk ediliyor, bu şartlarda liman, eski gücünü koruyamıyor, bu da hem ekonomik hem lojistik açıdan rekabet gücünü zayıflatıyor. Alsancak Limanı'na gelen kruvaziyer ve turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 52,77 azalmıştır. 2024 yılı Ocak-Kasım arası dönemde 61 kruvaziyer, 161 bin 25 yolcunun geldiği limana, bu yıl aynı dönemde 45 kruvaziyer, 76 bin 54 turist gelmiştir. Bu turistlerin sadece yüzde 20'si şehre inmiştir."