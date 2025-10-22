Haberler

CHP'li Sarıgül'den 11. Yargı Paketi'ne Çağrı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 11. Yargı Paketi'nde toplumsal barış için kapsam dışı kalacak suçların belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve 31 Temmuz mağdurlarının pakete eklenmesini istedi. Ayrıca, ekonomi politikalarını eleştirerek milletin sabrının kalmadığını ifade etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: kapsam dışı kalacak suçları belirleyelim, toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kader mahkumlarının yüzünü güldürelim, 31 Temmuz mağdurlarını pakete ekleyelim." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacağını anımsattı.

Ekonomi politikalarını eleştiren Sarıgül, "her bütçede milletten sabır istendiğini ancak milletin sabrının kalmadığını" söyledi.

10. Yargı Paketi'nin beklentileri karşılamadığını savunan Sarıgül, gözlerin 11. Yargı Paketi'ne çevrildiğini belirtti. Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum: kapsam dışı kalacak suçları belirleyelim, toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kader mahkumlarının yüzünü güldürelim, 31 Temmuz mağdurlarını pakete ekleyelim." sözlerini sarf etti.

CHP'li Sarıgül, emniyet mensuplarının çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve uzman çavuşlara kadro verilmesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Haberler.com
