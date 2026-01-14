Haberler

CHP'li Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının adının 'tarım ve gıda bakanlığı" olarak değiştirilmesini istedi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda üretiminin önemini vurgulayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın adının 'tarım ve gıda bakanlığı' olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Tarım sektörünün geçmişten bu yana iktidarın ekonomik politikalarının etkisi altında olduğunu belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gıda üretiminin önemine dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığının adının "tarım ve gıda bakanlığı" olarak değiştirilmesini talep etti.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün Türkiye'de 1980 yılından itibaren başlayan ekonomik dönüşüm, 24 Ocak kararları, 12 Eylül darbesi, özelleştirmeler, liberal düzen, ithalat ekonomisi ile iktidarların diğer ekonomik ve sosyal politikalarının kurbanı olduğunu öne sürdü.

Tarıma sadece elde edilecek kar olarak bakılmaması gerektiğini dile getiren Sarıbal, tarımın, milli güvenlik ve savunma kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Kanada, ABD, AB ülkeleri ve Rusya'nın, tarımı ve çiftçisini serbest piyasa koşullarına terk etmediğini belirten Sarıbal, "Bizde ise yapılan destekler, yürürlükteki politikalar ortada. Bize dayatılan ithalat, kar, rekabet ve verimliliği öncelediğini söyleyen bir anlayışla sürece devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

CHP'li Sarıbal, tarımsal girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu aktararak, tarımsal ürün fiyatlarının dünyada sürekli düştüğünü, Türkiye'de ise ısrarla artmaya devam ettiğini söyledi.

Gıda üretiminin önemine işaret eden Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanlığının adının "tarım ve gıda bakanlığı" olarak değiştirilmesini istedi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
