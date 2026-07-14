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CHP'li Kaya, araç ve konut ilanlarının EİDS üzerinden doğrulanmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ticaret Bakanlığının EİDS düzenlemesini eleştirerek, emlak ve galerici esnafının sosyal medyada ürünlerini tanıtmasının engellendiğini, bunun esnafı ilan portallarına mahkum ettiğini söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ticaret Bakanlığının araç ve konut ilanlarının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden doğrulanmasına ilişkin düzenlemesini eleştirerek, "Esnafımızı bu kararla ilan portallarına mahkum ediyor, elindeki pazarlama gücünü alıyorsunuz." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu düzenleme üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlemeyle emlak ve galerici esnafının sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS onaylı ilan linkini paylaşabileceğini, sattığı ev ya da aracın fotoğraf, video ve bilgilerine yer veremeyeceğini dile getiren Kaya, "Merak ediyorum, diğer sektörler ürünlerini sosyal medyada pazarlarken, emlak ve galerici esnafımız neden pazarlayamıyor?" ifadesini kullandı.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnafımızı bu kararla ilan portallarına mahkum ediyor, elindeki pazarlama gücünü alıyorsunuz. Bugün esnafımız bu ilan portallarına dükkan kirasından daha fazla ücret ödüyor. Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, can çekişen sektöre kısıtlama değil çözüm getirin. EİDS onaylı portföyleri emlak ve galerici esnafımız kendi sosyal hesaplarında paylaşabilsin. İlan portallarını değil, esnafımızı koruyun."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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