CHP'li Gürer, tarımsal üretimin devamı için destekleyici uygulamaların önemine değindi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tarımsal üretimin devamı için borçlanmaya dayalı değil, destekleyici, üretimi arttırıcı, maliyetleri azaltıcı uygulamalar hayata geçirilmelidir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu 4 farklı şehri ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadığı sorunları dinlediğini söyledi.

Çiftçilerin kredi alırken teminat göstermekte zorlandığını ileri süren Gürer, üretim gücünde önemli bir daralma olduğunu ifade etti.

Ömer Fethi Gürer, "Bugün üretici sadece traktörünü ya da hayvanını değil, ürününü, stoktaki stokunu ve hatta gelecekte elde edeceği gelirlerini teminat göstermek zorunda kalıyor. Durum üretimin finansmanında zorlukların var olduğuna da işaret ediyor. Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, 2018-2023 döneminde rehin işlemlerinin arttığı görülüyor. Borçlanma genişliyor. 2021 sonrasında ise rehin edilen varlık sayısında düşme var ve teminat kapasitesi zayıflıyor. Terkin işlemleri artarken sistem içindeki varlık hareketliliği büyüyor. Mevcut yapının üretimden çok borçlanmayı büyüttüğü görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçinin borç yükü arttıkça varlıklarını korumakta da zorlandığını anlatan Gürer, "Tarımsal üretimin devamı için borçlanmaya dayalı değil, destekleyici, üretimi arttırıcı, maliyetleri azaltıcı uygulamalar hayata geçirilmelidir. Aksi halde bu veriler, önümüzdeki süreçte yeni sorunların da ortaya çıkacağını gösteriyor." diye konuştu.

Tarımla uğraşan kesimin mesleğini sürdürebilmesi için icraların durdurulması, borçların ötelenmesi, faizlerin silinmesi gerektiğini dile getiren Gürer, çiftçilere kredi ve milli gelirin yüzde 1'inin destek olarak verilmesi gerektiğini kaydetti.