Haberler

CHP'li Gezmiş'ten ilaç tedarikinde "yerli ve yeni ilaç sanayi" önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması ve kalıcı ilaç yokluklarının önüne geçilmesi için yerli ilaç sanayinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Meclis'te düzenlenen basın toplantısında ilaç tedarik sorunlarına dikkat çekti.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "İlaçta dışa bağımlılığı azaltmanın, kalıcı ilaç yokluklarının önüne geçmenin ve ulusal sağlık güvencesini sağlamanın yolu, yerli ve yeni ilaç sanayinin stratejik biçimde desteklenmesinden geçmektedir." dedi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayati öneme sahip birçok ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Mevcut fiyatlandırma modeli ve ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir bir biçimde sunulamaması nedeniyle ilaç yokluğu yaşandığını savunan Gezmiş, tedarik sorunu için açılan çağrı merkezi üzerinden eczanelerdeki stokların görülerek yönlendirme yapılmasının, hastayla eczaneyi karşı karşıya getirebildiğini söyledi.

Hastanın, hekimin ve eczacının aynı anda mağdur olduğu tabloda çözümün, ihbar hatlarıyla giderilemeyeceğini ileri süren Gezmiş, şunları söyledi:

"İlaç üretiminden hastaya uzanan zinciri sürdürülebilir kılacak, kamu kaynaklarını etkin kullanan adil bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemini hayata geçirmek gereklidir. İlaçta dışa bağımlılığı azaltmanın, kalıcı ilaç yokluklarının önüne geçmenin ve ulusal sağlık güvencesini sağlamanın yolu, yerli ve yeni ilaç sanayinin stratejik biçimde desteklenmesinden geçmektedir. AR-GE yatırımlarının teşvik edildiği, üreticinin öngörülebilir bir fiyatlandırma sistemiyle desteklendiği bir model hayata geçirilmeden bu kriz çözülemez."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar