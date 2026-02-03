CHP'li Gezmiş'ten ilaç tedarikinde "yerli ve yeni ilaç sanayi" önerisi

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "İlaçta dışa bağımlılığı azaltmanın, kalıcı ilaç yokluklarının önüne geçmenin ve ulusal sağlık güvencesini sağlamanın yolu, yerli ve yeni ilaç sanayinin stratejik biçimde desteklenmesinden geçmektedir." dedi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayati öneme sahip birçok ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını ileri sürdü.

Mevcut fiyatlandırma modeli ve ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir bir biçimde sunulamaması nedeniyle ilaç yokluğu yaşandığını savunan Gezmiş, tedarik sorunu için açılan çağrı merkezi üzerinden eczanelerdeki stokların görülerek yönlendirme yapılmasının, hastayla eczaneyi karşı karşıya getirebildiğini söyledi.

Hastanın, hekimin ve eczacının aynı anda mağdur olduğu tabloda çözümün, ihbar hatlarıyla giderilemeyeceğini ileri süren Gezmiş, şunları söyledi:

"İlaç üretiminden hastaya uzanan zinciri sürdürülebilir kılacak, kamu kaynaklarını etkin kullanan adil bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemini hayata geçirmek gereklidir. İlaçta dışa bağımlılığı azaltmanın, kalıcı ilaç yokluklarının önüne geçmenin ve ulusal sağlık güvencesini sağlamanın yolu, yerli ve yeni ilaç sanayinin stratejik biçimde desteklenmesinden geçmektedir. AR-GE yatırımlarının teşvik edildiği, üreticinin öngörülebilir bir fiyatlandırma sistemiyle desteklendiği bir model hayata geçirilmeden bu kriz çözülemez."