'YERDEN KÖSTEBEK BİLE ÇIKSA AKP'NİN ÇIKARTMASINA KARŞIYIZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakan Bayraktar'ın ardından söz alarak, "Buraya, bakanlar bütçelerini savunmak için ve yüce Meclis'ten bütçe almak için gelirler. Burası bakanların küstahlık yapacağı kürsü değildir. Bakın, biz sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en gayri milli iktidar olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Siz gayri millisiniz, bu gayri milli iktidarın nadir toprak elementlerini çıkartmasına izin verilemez çünkü siz bunları ne çıkartacak kapasiteye sahipsiniz, ne o teknolojiye sahipsiniz, ne de o kadar bu vatanı seviyorsunuz. Siz Amerika'yı seviyorsunuz, milli çıkarlar dediğinizde Amerika'nın, Trump'ın milli çıkarlarını savunuyorsunuz. O yüzden yerden köstebek bile çıksa AKP'nin çıkartmasına karşıyız. Beyefendi bizi suçluyor, efendim, suya CHP'li belediyeler zam yapmış. Evet, yaptılar, maalesef yaptılar. Sayıştay raporundan haberiniz var mı? Mecburen Sayıştay denetimleri gereğince maliyeti üzerine yüzde 10 koyup satmak zorunda belediye. Bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz, ekonomiyi siz yönetiyorsunuz, yüzde 80 enflasyonu siz yapıyorsunuz, elektriğe o kadar zammı siz yapıyorsunuz. Sonra maliyetler artınca dönüp belediyelere 'Suyu niye ucuz satmıyorsunuz?' diyorsunuz. Beceremiyorsanız kalkın, beceremiyorsanız kalkın" diye konuştu.

Genel Kurul'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçeleri üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasıyla, 2026 yılı bakanlık bütçeleri yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

Kübra SONKAYA/ANKARA,