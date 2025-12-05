Haberler

CHP Grup Başkanvekili Başarır gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Kasım ayında iflas patlamaları yaşandı. İnşaat sektöründe 504, tekstil sektöründe 371, metal ürünleri imalatında 129, gıda sektöründe ise 115 firma iflas etti." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmaları eleştirdi, hukuk katliamı yapıldığını ileri sürdü.

Siyaset kurumu ve Meclis'in bu duruma el koymak zorunda olduğunu iddia eden Başarır, "Çünkü olay başka bir boyuta gidiyor. Yargı, üç önemli erkten bir tanesi, yargı organı ciddiyetini kaybediyor. Yargı organı siyasetin ötesinde bir davranış sergiliyor." diye konuştu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmaya tepki gösteren Başarır, hukukun ciddiyetten uzaklaştığını, yürütme ve yasama organının bu duruma son vermesi gerektiğini ileri sürdü.

Bakanları protesto eden ve anayasal hakkını kullanan gençlerin tutuklandığını, yargı yoluyla halkın terbiye edilmeye çalışıldığını iddia eden Başarır, "Yargıyla insanların anayasal haklarını elinden alamazsınız. Yargı insanlara güven vermeli. Yargı, insanları korkutup bu ülkeden kaçınacak hale getirmemeli. Ülkemiz bir felakete gidiyor. Bir avuç savcı tüm insanların huzurunu kaçırmış durumda." ifadelerini kullandı.

Başarır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 8 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacağını hatırlatarak, emekliyi, işçiyi, halkı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili bazı açıklamalarını aktaran Başarır, asgari ücretli bir vatandaşın hiçbir harcama yapmadan beş yıl çalışarak ancak bir yerli araba alabileceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere yönelik zam içeren önergeye değinen Başarır, Türkiye'nin her yerinde bu zamma tepki olduğunu, tüm memurlara ve emekliye zam verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
