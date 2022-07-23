Engin Altay: 'Son Beş Yılda Bankaların Borcu Yüzünden İcra Takibine Aldığı Vatandaş Sayısı 4 Milyon 150 Bine Dayandı'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kredi kartı yüzünden icraya verilenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 122, tüketici kredisi yüzünden verilenlerin sayısı da yüzde 76 arttı. Son beş yılda bankaların borcu yüzünden icra takibine aldığı vatandaş sayısı 4 milyon 150 bine dayandı. Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik ve toplumsal sorunlar, Haziran 2018'den bu yana anayasal ama ondan önce de Anayasa'ya aykırı olarak fiilen uygulanan tek adam rejiminin, akıl, mantık ve bilimsellikten uzak politikalardan kaynaklanıyor. Bu iktidardan kurtuluş, yaşanan tüm sorunlardan da kurtuluşu birlikte getirecektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yurttaşların borç yükü ve artan icra takipleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Altay, bu yılın geride kalan 6,5 aylık döneminde vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçlarının bakiyesinin 73,2 milyar lira, bireysel kredi borç bakiyesinin ise 140 milyar lira arttığına dikkat çekti.

"VATANDAŞLARIMIZ HER AY BANKALARA ORTALAMA 32,7 MİLYAR LİRA BORÇ BİRİKTİREREK HAYATINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Altay, "Dünyada aslında bir ödeme aracı olan kredi kartları Türkiye'de yıllardır kredilendirme aracı olarak kullanılıyor. Bu yılın geride kalan 6,5 aylık döneminde vatandaşların kredi kartı borçları her ay üzerine ortalama 11,2 milyar lira koyarak büyüdü. Tüketici kredileri de yine aynı şekilde ayda ortalama 21,4 milyar lira arttı. Yani vatandaşlarımız her ay bankalara ortalama 32,7 milyar lira borç biriktirerek hayatını sürdürmeye çalışıyor" dedi.

Yılbaşında 1 trilyon lira olan vatandaşların bankalara borçlarının 212,8 milyar lira artarak Kurban Bayramı tatilinden sonra 1 trilyon 238 milyar liraya kadar çıktığını kaydeden Altay, ücretlerin TÜİK'in gerçeğin çok az bir kısmını yansıtan enflasyon oranı kadar artırıldığı, gerçek enflasyonun ise çok daha yüksek oranlarda seyrettiği bir dönemde, kadük bırakılan gelirlerle fiyat artışlarına yetişemeyen vatandaşların çoğunluğunun geçinebilmek, bir kısmının da hayat standardını sürdürebilmek için borçlanmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

"BU TAM ANLAMIYLA BİR BORÇ SARMALIDIR. BU SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Altay, "Bankalara tüketici kredisi bulunan vatandaş sayısı, başka başka bankalara borcu bulunanlar tek kişi sayıldığı halde, son bir yılda 1 milyon 757 bin kişi arttı ve 36 milyon 172 bine kadar çıktı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş, tüketici kredisi çekip kredi kartı borcunu, tüketici kredisi borcunu ödeyemediği noktada da kredi kartından nakit çekip tüketici kredisini ödeyerek geçim çarkını çevirmeye çalışıyor. Bu tam anlamıyla bir borç sarmalıdır. Bu sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

Altay şunları kaydetti:

"SON BEŞ YILDA BANKALARIN BORCU YÜZÜNDEN İCRA TAKİBİNE ALDIĞI VATANDAŞ SAYISI 4 MİLYON 150 BİNE DAYANDI"

"Nitekim, bu yıl bankalar borcunu vadesinde, hatta üç ay olan temerrüt süresinin de sonunda ödeyemeyen 403 bin kredi kartı müşterisini, 513 bin tüketici kredisi müşterisini icra takibine aldı. Kredi kartı yüzünden icraya verilenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 122 arttı. Tüketici kredisi yüzünden verilenlerin sayısı da yüzde 76 arttı. Son beş yılda bankaların borcu yüzünden icra takibine aldığı vatandaş sayısı 4 milyon 150 bine dayandı. Türkiye'de 25 milyon aile bulunduğunu göz önüne alırsak, neredeyse her 6 aileden birinin başında bir icra dosyası sallanıyor.

"BU İKTİDARDAN KURTULUŞ, YAŞANAN TÜM SORUNLARDAN DA KURTULUŞU BİRLİKTE GETİRECEKTİR"

İller itibariyle bakıldığında nispeten daha yoksul olan illerde borç artışı diğer illere göre daha yüksek seyrediyor. İstanbul'dan sonra bireysel kredi borcu en fazla artan iller arasında Kilis, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Kars gibi toplam gelirden düşük oranda pay alan iller bulunuyor. Kredi geri ödemelerinde en fazla sorun Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Ağrı, Hakkari, Mardin, Muş, Iğdır, Şırnak gibi illerde yaşanıyor. Borçlanma artışı ve geri ödemede sorun yaşayan illere ilişkin bu dağılım nasıl bir ekonomik ve toplumsal sorunla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik ve toplumsal sorunlar, Haziran 2018'den bu yana anayasal ama ondan önce de Anayasa'ya aykırı olarak fiilen uygulanan tek adam rejiminin, akıl, mantık ve bilimsellikten uzak politikalardan kaynaklanıyor. Bu iktidardan kurtuluş, yaşanan tüm sorunlardan da kurtuluşu birlikte getirecektir."

ANKA / Politika