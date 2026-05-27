CHP'de Özgür Özel'in makam araçları satılığa çıkarıldı

CHP Genel Merkezi önünde, Özgür Özel döneminde partiye tahsis edilen 2 araç, satılığa çıkarıldı. Araçların üzerine ise 'Satılık haram araç' yazıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve geri döndü. Mahkemenin kararı üzerine CHP Genel Merkezi polis eşliğinde tahliye edildi, binada oluşan tahribat temizlik ve yenileme çalışmalarıyla giderildi. Genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'taki halk buluşmasına yönelik hazırlıklar sürürken, Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı bina önünde satışa çıkarıldı. Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç', diğerinin üzerinde ise 'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç' yazıları dikkat çekti. Araçların plaka bölümlerinde ise 'Özkan Yalım' ve 'Aziz İhsan Aktaş' isimleri yer aldı.

