CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis kürsüsünde fenalaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Saadet Partili Hasan Bitmez ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayıp, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis kürsüsünde fenalaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Saadet Partili Hasan Bitmez ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayıp, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Lideri Özel, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hastaneye kaldırılması nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla aradı. Özel, Hasan Bitmez'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel, ayrıca, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı da arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.