Haberler

CHP'de kapalı grup toplantısı

CHP'de kapalı grup toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde milletvekilleriyle yaptığı 5 saatlik toplantıda, Meclis çalışmaları, memurların zamları ve ABD'nin Venezuela müdahalesini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi.

Özel'in sunuş konuşmasıyla başlayan kapalı grup toplantısı, 5 saat sürdü.

Partinin 2025 yılında Meclis'te yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki CHP'li üyelerin faaliyetleri, toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar, hazırlanan rapor, 2026 yılı için hedefler ile parlamentoda yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve sonrasında yaşananların değerlendirildiği toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu son gelişmelere yönelik sunum yaptı.

CHP TBMM kapalı grup toplantısında ayrıca, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları, ekonomi, iç politika ve miting takvimi de görüşüldü.

Toplantının ardından CHP'li milletvekilleri genel merkezden ayrıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım

Maduro, ABD'de hakim karşısında! İşte duruşmadaki ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak ister'e damga vuran 300 bin lira değerindeki soru! Şıklara dikkat

300 bin lira kazanmak işte bu kadar kolay! Şıklara dikkat
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Kim Milyoner Olmak ister'e damga vuran 300 bin lira değerindeki soru! Şıklara dikkat

300 bin lira kazanmak işte bu kadar kolay! Şıklara dikkat
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi

Elif'in defnedildiği yerle ilgili kahreden detay
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi