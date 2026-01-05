CHP'de kapalı grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi.

Özel'in sunuş konuşmasıyla başlayan kapalı grup toplantısı, 5 saat sürdü.

Partinin 2025 yılında Meclis'te yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki CHP'li üyelerin faaliyetleri, toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar, hazırlanan rapor, 2026 yılı için hedefler ile parlamentoda yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve sonrasında yaşananların değerlendirildiği toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu son gelişmelere yönelik sunum yaptı.

CHP TBMM kapalı grup toplantısında ayrıca, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları, ekonomi, iç politika ve miting takvimi de görüşüldü.

Toplantının ardından CHP'li milletvekilleri genel merkezden ayrıldı.