CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da miting düzenledi

HABER: BERKAY VAROL – KAMERA: AZİZ METİN TURAN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'da düzenlediği mitinge katılan bir yurttaş, "Tayyip'ten her kötü sözü duyduk. Çapulcu mu demedi… Hırsızlık istemiyoruz artık. Başımıza namuslu, terbiyeli bir insan geliyor. Onu seçeceğiz. Ayın 14'ünde bahar geliyor. Her şey çok güzel olacak. Tayyip, güle güle" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Aydın'da miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, dertlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Yurttaşlar, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun sağlığını, başa geçmesini istiyorum. Tayyip'ten kurtulmamızı istiyorum. Özgürlük istiyoruz. Gitsin artık yeter. Fakir fukara yandı. Yeter artık. Sabaha kadar Halk TV izliyorum. Kılıçdaroğlu ne yaparsa o yapacak. Irk ayrımı olmasın. Bunu CHP'den bekliyoruz. Tayyip'ten her kötü sözü duyduk. Çapulcu mu demedi… Hırsızlık istemiyoruz artık. Başımıza namuslu, terbiyeli bir insan geliyor. Onu seçeceğiz. Ayın 14'ünde bahar geliyor. Her şey çok güzel olacak. Tayyip, güle güle."

"HAK YEMESİNLER, HER ŞEY EŞİT OLSUN"

"Özgürlük istiyoruz. Normalde emeklilerin maaşlarını aynı yaptı ama primler aynı değil. 3 bin 600 günden prim ödeyenler şimdi 7 bin 500 lira maaş alıyor. Bizler, 6 bin üzerinde maaşı anca alabiliyoruz. Çok üzgünüz bu durumdan. Hak yemesinler, her şey eşit olsun. Vatanımız milletimiz aydınlık olsun."

"KILIÇDAROĞLU HER ŞEYİ YAPACAK"

"Torpillerden bıktık. 21'inci yüzyıldayız. Çakırbeyli Köyü'nde köprümü yapmadılar. Çayın içerisinden gidip geliyorum. Ekmeğimi alamıyorum. Ambulans girmiyor. Protezli bir insanım. AKP yüzünden, torpilleri yüzünden köprüm yapılmadı. Çiftçiyim. Zor geçiniyoruz. Her şey borcun altında. Kılıçdaroğlu her şeyi yapacak. Çok büyük beklentim var."

"HALK OLARAK SENİ O SARAYDA İSTEMİYORUZ"

"Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Dün kalktınız diyorsunuz ki; 'Bunlar PKK'lı' Esas PKK olan sizlersiniz. Niye, biliyor musunuz? Halkına zulümden başka hiçbir şey yapmadın sen. Türkiye'mizin yarısından fazlasını sattın. Daha ne istiyorsun? Git artık. İstemiyoruz. Halk olarak seni o sarayda istemiyoruz. Ulu önder Atatürk'ümüzün her zaman izindeyiz. Gerekirse bu canı izinde vereceğiz. O sülaleni doyurdun. Yeter."

"AMACIMIZ; 15 MAYIS'TA TEK ADAMI GÖNDERMEKTİR"

"Bizim tek amacımız, tek adam rejimini göndermek. Kılıçdaroğlu geldiğinde her şey çok güzel olacak. Amacımız; 15 Mayıs'ta tek adamı göndermektir. Başka bir amacımız yok."

"KİMSE DEVLETİ BENİM ZANNETMESİN"

"Kimse devleti benim zannetmesin lütfen. Devletin, ülkenin sahibi biziz. Ülke zengin olsun istiyoruz."

"PATATES, SOĞAN GÜLE GÜLE ERDOĞAN"

"Bıktık. Artık gitsin. Türkiye düzelsin. Gençlerimize yazık. Patates, soğan güle güle Erdoğan."