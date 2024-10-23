CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullar ve spor salonları yapılması gerektiğini belirterek, "Eğitim yatırımlarına ihtiyacımız var." dedi.

Özçağdaş, Ortahisar Belediyesi Salonunda düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim sorunlarının önemli bir boyutunun, eğitime ayrılan kaynakla ilgili olduğunu ifade etti.

Eğitim alanına yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Özçağdaş, "Okullar, spor salonları yapmamız lazım. Eğitim yatırımlarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hükümetin eğitim politikasını eleştiren Özçağdaş, okullarda temizlik ve teknik personel gibi sıkıntıların yaşandığını savundu.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Rakamlar ortada, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi geçen yıla göre azalmış bulunuyor. Dolayısıyla hazır bütçe dönemindeyken Milli Eğitim Bakanlığının, dolayısıyla çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sorunlarını karşılayacak şekilde lütfen bakanlık bütçesini arttırın."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise eğitimdeki asli sorunların, KYK ve üniversitelerde de devam ettiğini ileri sürdü.

Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP İl Başkanı Mustafa Bak da katıldı.