CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na ziyarette bulundu.

Konfederasyonun genel merkezinde sendika üyeleriyle bir araya gelen Uyar, sorunları dinledi.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları anımsatan Uyar, memur ve emekli maaşlarıyla dul yetim aylıklarına ilişkin açıklama yapılmadığını, 14 milyon insanın beklentisinin bir başka bahara ertelendiğini öne sürdü.

CHP'li Uyar, halkın temel ihtiyaçlara ulaşma gücünün zorlaştığını söyledi.

Kredi kartı borçlarında 8-15 Eylül'de 3,8 milyar liralık artışın söz konusu olduğunu dile getiren Uyar, "Artırdıkları, sürekli yükselttikleri faizlerle artık bu kredi kartlarına, kredilere de ücretiyle geçinenlerin, emeğiyle geçinenlerin ulaşma imkanı ne yazık ki iyiden iyiye azaldı. Yurttaşlar artık borçlanarak dahi hayatta kalma noktasında bir yönetim sergileyemiyorlar." dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ da ziyaret için Uyar'a teşekkür ederek, tüm kamu çalışanlarını konfederasyonda birleşmeye davet etti.