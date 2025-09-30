CHP'den Savunma Sanayi Değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi, önerilerde bulundu.

Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayisinin siyaset dışı bir konu olduğunu belirterek, bu alanda başarıya ulaşan her projenin Türk milletinin ortak gururu olduğunu söyledi.

ALTAY tankı ve TF-2000 hava savunma muhribi ile KAAN'ın milli motorunda gecikme olduğunu ileri süren Bağcıoğlu, şöyle konuştu

"Milli Muharip Uçak KAAN, tam harekat kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik tüm milli güç unsurlarını kullanarak, bir ara çözüm bulmamız hayati önem taşıyor. Mevcut tehditler dikkate alındığında bundan tasarruf lüksümüz yok. Türkiye'nin acil muharip uçak ihtiyacının karşılanması, hükümetin ABD yönetiminin bilmediğimiz taleplerini yerine getirmesine bağlı hale gelmiş durumda. F-35 için CAATSA ve yıllık NDAA yasalarında düzenleme şart. F-16'da kongre onayı mevcutken ilerleme kaydedilememesi ise muhtemelen ya Türkiye'nin isteksizliğinden ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin süreci yavaşlatmasından kaynaklanıyor. Perşembe günkü Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi bu belirsizlikleri maalesef aydınlatamadı. Hatta daha da bilinmez hale getirdi. İthal edilecek KAAN motorlarında bile sorunla karşılaşılabileceği ifade ediliyor."

CHP'li Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümet ve savunma sanayi yönetiminin, milli güvenliğimize yönelik adımları etkili ve yerinde atmaması ne kadar sert bir şekilde eleştirilmeyi hak ediyorsa da mevcut durumda motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydeden ve onlarca yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve emeğin ürünü olan KAAN Milli Muharip Uçağı projesini küçümsemeye çalışmak o kadar yanlıştır. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu her şeyden önce projede özveriyle çalışan personele büyük bir haksızlıktır."

Bağcıoğlu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ilerleyen günlerde Gazze karasularına ulaşacağını anımsatarak, filodaki teknelere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından destek sağlanmasına başlanmasının ve dün meydana gelen acil durumda tahliye yapılmasının memnuniyet verici olduğuna işaret etti.