CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç partisinin Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler

Ali Öztunç: 19 Mayıs, Bir Milletin Uyanışının, 'Manda ve Himaye Kabul Edilemez, Hiç Kimsenin Emri Altında Yaşamayacağız' Demesinin İlk Günüdür

Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı