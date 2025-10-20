Haberler

CHP'den Kuzey Kıbrıs'a Destek Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a başarılar dileyerek, 'Türkiye'yle istişare etmeden dış politika belirlenmeyecek' sözlerini desteklediklerini belirtti. Ekonomik sorunlara da dikkat çeken Yücel, tekstil sektöründe yaşanan krize vurgu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanına başarılar diliyoruz. Tufan Erhürman'ın 'Türkiye'yle istişare etmeden bir dış politika belirlenmeyecek' söylemlerini önemsiyoruz ve destekliyoruz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, yargı, liyakat ve ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi.

Yücel, iktidarın sanal gündemlerin peşinde savrulduğunu, algı operasyonları ile halkın gündemini gölgeleyip, CHP'yi bir kumpasın içine itmek için elinden geleni yaptığını ileri sürdü.

Türkiye'de pek çok alanda alarm zillerinin çaldığını savunan Yücel, "Öyle bir noktaya gelindi ki hukuksuzluklar arttıkça, zaten kırılgan olan ekonomimiz de bu güvensizlik ortamından etkileniyor. Sanayi, tekstil gibi ekonominin lokomotif sektörlerinden gelen kritik açıklamalar, uzunca bir süredir işçinin, emekçinin dikkat çekmeye çalıştığı yıkımı gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tekstil sektörünün son 25 yılın en ağır sürecini yaşadığını iddia eden Yücel, "Artan enflasyon, üretim maliyetleri ve yanlış ekonomi politikaları sonucunda tekstilde ortaya çıkan tablo çok acı. İstanbul'da Merter'de, Laleli'de kepenkler bir bir iniyor. Tekstilin kalbi duruyor. On binlerce insan işsiz kalıyor." diye konuştu.

"Biz buna halk iradesi, demokrasi ve milletin gücü diyoruz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilmesine değinen Yücel, milli iradenin önemine vurgu yaptı.

KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak gördüklerini ve "Yavru Vatan" ifadesini kullanmadıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs ile ilişkilerimizi,'Yavru Vatan' diyerek sınırlandırıldığı bir tutumla değil, 'Kardeş Vatan' ibaresiyle dostça, dayanışma ve kardeşlik içeren eşitlikçi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz. Başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bazı siyasetçiler bu sonucu hazmedemese de biz buna halk iradesi, demokrasi ve milletin gücü diyoruz. Her 10 Kuzey Kıbrıs Türkünün 6'sının desteklediği yeni Cumhurbaşkanı elbette meşrudur, hak edendir, kazanandır. KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanına başarılar diliyoruz. Tufan Erhürman'ın 'Türkiye'yle istişare etmeden bir dış politika belirlenmeyecek' söylemlerini önemsiyoruz ve destekliyoruz."

Bir gazetecinin, "Meclis'e bu hafta Suriye ve Irak konusunda bir tezkere gelmesi bekleniyor, partinizin bu konuda tutumu ne olur?" sorusu üzerine Yücel, konunun MYK toplantısında görüşüldüğünü ve parti tutumunun yarın grup başkanvekillerince kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
