CHP'den Kredi Kartı ve KMH Eleştirisi: Vatandaş Yoksullaşıyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarının vatandaşı yoksullaştırdığını ve hükümeti bütçe kullanımı nedeniyle eleştirdi. Karatepe, vergi yüklerinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) borçları, vatandaşı ciddi şekilde yoksullaştıran, borç batağına sürüklenmelerine yol açan bir sonuç doğurmaktadır." dedi.

Karatepe, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerinden hükümeti eleştirdi.

Bütçe rakamlarına bakıldığında, vatandaşın omzunda gittikçe ağırlaşan yükler olacağını iddia eden Karatepe, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi vergilerin toplam vergi geliri içindeki payının azaltılması gerektiğini söyledi.

Karatepe, vatandaşların ağır vergilerle karşılaştığını, iktidara gelmeleri durumunda vergi alanında vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yapacaklarını anlattı.

Kredi kartı ve KMH üzerinden alınan vergilerin de vatandaşa yük olduğunu belirten Yalçın Karatepe, "Kredi kartı ve KMH borçları, vatandaşı ciddi şekilde yoksullaştıran, borç batağına sürüklenmelerine yol açan bir sonuç doğurmaktadır. Türkiye'deki en yüksek faiz oranına sahip bu kredi türleri, yüzde 30'luk vergi yüküyle vatandaş açısından çok daha ağır bir maliyetin ortaya çıkmasına yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sorun, kaynakların tahsisi sorunudur"

Karatepe, iktidarın bütçe kullanımında kamusal hizmetlerden uzaklaştığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu iktidar, ağırlıklı olarak bütçeden faize kaynak aktaran bir iktidar haline dönmüştür. Vatandaşın hayatına doğrudan dokunacak harcama kalemlerine ayıracak kaynak bulamadığını iddia etmektedir. Sorunun kaynak sorunu değil, kaynakların tahsisi sorunu olduğunu net bir biçimde bir kez daha ifade etmek gerekir. Yapılması gereken; planlamaya dayalı, uzun erimli, vatandaşın refahını önceleyen, kamusal bakış açısına sahip bir ekonomik programın hayata geçirilmesidir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
