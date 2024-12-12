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CHP'den İş Dünyasına Güven Çağrısı

CHP'den İş Dünyasına Güven Çağrısı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Mersin'de iş insanlarıyla bir araya gelerek ekonomik belirsizliklere çözüm arayışlarını anlattı. Tarımın desteklenmesi ve iş dünyasının güveninin artırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Mersin'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Karatepe, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla görüştü.

CHP'nin "ekonomi takımı" olarak kentleri ziyaret ettiklerini dile getiren Karatepe, sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını söyledi.

Karatepe, iş dünyasının CHP'nin ekonomi politikalarına güvenmesi gerektiğini belirterek, "Ülkedeki belirsizliği ortadan kaldıracak, iş insanlarının önünü görmesine imkan verecek, kuralların şeffaf tanımlandığı ve kurumların güçlü şekilde faaliyet gösterdiği Türkiye'yi hayal ediyor, bunun için çalışıyoruz. Elini taşın altına koyan küçük esnaftan en büyük sanayiciye kadar herkesin rahat iş yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tarımı çok önemli bir sektör olarak gördüklerini dile getiren Karatepe, "Tarımın her ne koşulda olursa olsun desteklenmesinin zorunluluk olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karatepe, "Refahta rekabet etmenin yollarını arıyoruz. Gerçekçi yaklaşıyor, her sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Bunun için göreve talibiz. Eşitliğin, adaletin, hoşgörünün yaygın olduğu ve insanların geleceğe umutla baktığı Türkiye'nin inşa edilmesinin mümkün olduğuna inanan kadrolar olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Politika
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