Haberler

CHP'li Başarır: 'Biz 86 milyon için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için mücadele veriyoruz'

CHP'li Başarır: 'Biz 86 milyon için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için mücadele veriyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekli maaşlarının artırılmasına yönelik mücadele verdiklerini açıkladı. Başarır, açlık sınırının altında yaşayan emekliler için çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz 86 milyon için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için bir mücadele veriyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekilleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğünü belirten Başarır, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Meclis'te nöbetimiz, sokakta eylemimiz ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise mücadelemiz devam ediyor. Biz 86 milyon için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca emeklimiz için bir mücadele veriyoruz. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en büyük mücadeleyi partimizin üyeleri veriyor" ifadelerini kullandı.

'NE ASGARİ ÜCRETLİ NE EMEKLİ YAŞAYABİLİYOR'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini belirterek, "Türkiye yeni yeni şeylerle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de yeni bir market açıldı. Bu markette gıdaya ulaşamayan fakir insanlar, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleriyle beslenmeye başladı. Burada örnekler var. Son kullanım tarihi 19.07.2024 olan dilimli tost satılıyor. Bu ürünleri fakir-fukara yemek zorunda kalıyor. Onları bu düzene mahkum edenlere yazıklar olsun. Bu marketlerin sayıları hızla artıyor. Bu Türkiye'nin yeni resmidir. Geçtiğimiz gün Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarlarını açıkladı. Bir ihtiyaç sahibinin bir günlük yiyeceğinin karşılanması için günlük 240 lira olarak belirlendi. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 28 bin 800 TL. En düşük emekli maaşının 8 bin 800 lira üzerinde, asgari ücretin de üzerinde bir rakam. Ne asgari ücretli ne de en düşük emekli maaşını alan emekliler yaşayabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı