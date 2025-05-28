CHP'den Asgari Ücret Açıklaması ve İmamoğlu'na Destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "CHP olarak insani bir asgari ücretin oluşması ve temmuzda zammının verilmesi için her yolu deneyeceğiz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "sudan bahanelerle" cezaevinde tutulduğunu ileri sürdü.

İmamoğlu'nun cezaevinde bulunduğu, cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu bir ortamda anayasa değişikliği konuşmanın zemininin oluşmadığını savunan Emir, iktidarın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını hiçe saydığını ve bu şekilde yeni anayasa yapamayacağını iddia etti.

TBMM'nin infaza yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini beklediğini ileri süren Emir, "Parlamentoya düşen derli toplu, herkesin içine katkı vereceği, yaraları acıtmayacak, toplumsal yaraları derinleştirmeyecek, toplumsal uzlaşıyı sağlayacak, adalet duygusunu zedelemeyecek ama cezaevlerindeki sorunu da çözecek bir kanun yapmaktır." diye konuştu. Emir, bu yasaya katkı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emir, Türkiye'de her 10 kişiden 6'sının maaşının asgari ücret olduğunu, 4'ünün ücretinin de asgari ücrete göre belirlendiğini söyledi. Emir, "CHP olarak insani bir asgari ücretin oluşması ve temmuzda zammının verilmesi için her yolu deneyeceğiz." diye konuştu.