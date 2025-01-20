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Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev'i Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev'i Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev ile gerçekleştirdiği görüşmede fonun işleyişi ve gelecek projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bagdad Amreyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Sayın Amreyev ile görüşmemizde Türk Yatırım Fonunun işleyişi ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Amreyev'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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